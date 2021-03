Legemiddelverket bekrefter: To døde etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen

NTB

Legemiddelverket bekrefter at seks personer fikk alvorlige komplikasjoner etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca, og at to av disse er døde.