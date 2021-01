Undersøkelse: Ingen økt interesse for ny Smittestopp-app

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viser fram den nye Smittestopp-appen under lanseringen 21. desember. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Fire av ti nordmenn sier at de vil ta i bruk den nye Smittestopp-appen på mobilen sin. Det er omtrent på samme nivå med da den ble lansert for én måned siden.

Det er Opinion som har spurt folk om dette i Norsk koronamonitor.

På spørsmålet «Tror du at du vil ta denne appen i bruk på mobilen din?» svarer 41 prosent ja, mens 37 sier nei. Resten oppgir at de ikke vet. Tallene er omtrent de samme som da myndighetene først varslet om den kommende appen for fire måneder siden.

– Interessen for å laste ned nye Smittestopp har vært bemerkelsesverdig konstant helt fra september til i dag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Ikke påvirket av kampanjer

Hun konstaterer at verken lanseringen av appen før jul eller informasjonskampanjer etterpå har endret på dette. Riktignok har omtale på et par pressekonferanser gitt positive utslag i nedlastinger, men folks interesse for appen er svært konstant, ifølge Opinion.

Så langt har en halv million nordmenn lastet ned nye Smittestopp, noe som utgjør litt mer enn én av ti nordmenn over 16 år.

16.000 nordmenn er spurt i undersøkelsen.

Den første appen stanset

Datatilsynet reagerte på den første Smittestopp-appen ettersom de mente løsningen var i strid med personvernregelverket. Begrunnelsen var at den brukte inngripende teknologi og at appen hadde flere formål.

Det endte med at tilsynet la ned forbud mot datainnsamling i appen, noe som førte til at myndighetene i juni 2020 slettet alle data.

Den nye appen ble relansert 21. desember. Den danskutviklede mobilapplikasjonen benytter til forskjell fra sin forgjenger ikke GPS-data, den laster ikke opp personopplysninger til en sentral server og den vil kun bli brukt til smittesporing, ikke analyse eller forskning.