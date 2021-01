Solberg: Kan godt tenkes at det åpnes for Europa-ferie i sommer

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) åpner for at det kan bli mulig å reise ut i Europa i sommerferien, men råder folk til å ha en alternativ plan.

– Det kan godt tenkes at du kan reise til en del land i Europa i løpet av sommeren, men siden ingen kan garantere at verken leveranser eller systemer er bra nok, så ville jeg i alle fall sikret meg en god avbestillingsforsikring og en alternativ plan, sa statsministeren under en pressebrifing om coronasituasjonen mandag.

Samtidig understreker hun at folk bør planlegge for påskeferie i Norge:

– Jeg sier at uansett hva du bestiller, så sørg for at du har avbestillingsforsikring. Det tror jeg er det aller viktigste. For vi vet ikke. Vi er i en skjør situasjon.

Mandag la regjeringen fram enkelte lettelser i koronatiltakene, men de beholder rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser i inn- og utland.

– Vi er på et punkt hvor det kan komme mye strengere tiltak hvis vi ikke klarer å holde igjen på det muterte viruset. Det er det dilemmaet vi står i for øyeblikket, sier statsministeren.