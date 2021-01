Erna Solberg åpner for portforbud

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa statsministeren i sin redegjørelse til Stortinget mandag om coronasituasjonen.

Hun viste til at flere land rundt oss allerede har innført portforbud. Regjeringen har sendt et lovforslag på høring om regulering av portforbud i Norge, slik at det kan innføres om nødvendig.