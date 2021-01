Alle fem funnet omkommet på branntomten i Andøy

NTB

De to siste personene som var savnet etter hyttebrannen i Kobbedalen i Andøy kommune, er funnet omkommet. Totalt er fem personer bekreftet omkommet.

Fire av de omkomne er under 16 år.

– Det er med tungt hjerte vi nå konstaterer at denne brannen har krevd fem menneskeliv. Politiet er lettet over at vi har klart å finne de som var savnet, men dette er en tung dag for de berørte og lokalsamfunnet, opplyser politiet i en pressemelding.

Ingen av de omkomne er identifisert ennå. Politiet fortsetter arbeidet på stedet, og etterforskningen dreier mot å avklare brannårsak.

Lammet

Innsatsleder Jørn Karlsen opplyser søndag kveld at de siste to personene er funnet omkommet etter brannen på en hytte i Kobbedalen på Anødya natt til lørdag. Foto: Jens André Mehammer / NTB Les mer Lukk

Totalt seks personer, to voksne og fire barn, var i den avsidesliggende hytta i Kobbedalen på Andøya da det brant natt til lørdag. Det er en relasjon mellom de seks, men detaljer er ikke kjent.

En mann hadde klart å komme seg ut av den brennende hytta, og måtte løpe rundt fire kilometer for å varsle om brannen. Da nødetatene kom til stedet, var hytta allerede helt nedbrent.

Den lille bygda Henningsvær har bare 470 innbyggere og er i sjokk etter den grusomme tragedien.

– Vi er nesten lammet egentlig. Vi er så små at enten er man i slekt, eller så er man venner, og det gjør at det treffer oss så hardt, sier Trygve Rom, som er leder i Innbyggerforeningen i Henningsvær, til TV 2.

Fire skoletrinn berørt

Ved Svolvær skole er 5. og 10. trinn berørt, og ved Henningsvær skole er 7. og 10. trinn berørt, sier kommunalsjef for oppvekst og inkludering i Vågan kommune, Veslemøy Drangevåg, til TV 2.

På skolene mandag vil det bli satt inn ekstra tiltak.

– Vi forsterker opp bemanningen slik at det er voksne ute, det er voksne i gangene, vi har fått inn hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien ved Nordlandssykehuset som også er ute og bistår særlig de fire trinnene som er berørt på disse to skolene, sier Drangevåg.

Ble vekket

Et eldre ektepar ble natt til lørdag vekket av mannen som hadde løpt barbeint og lettkledd hele veien ned fra hytta.

Mannen ropte om hjelp og ble møtt av ekteparet ved inngangen til huset i den lille bygda Bjørnskinn, forteller ekteparets datter, Anita Bertinussen Holm, til TV 2.

På trappen fortalte han, preget av sjokk og vantro, at det brant kraftig i hytta til familien hans. Ekteparet la et ullteppe rundt mannen og ringte deretter nødetatene.

Blomster og lys ved Svolvær skole lørdag kveld. Alle de som var savnet, er funnet omkommet. Fire av de omkomne er under 16 år. Alle er hjemmehørende i Vågan kommune. Foto: AIdem Media / NTB Les mer Lukk

Bertinussen forteller at foreldrene var glade for å hjelpe, men at det preger dem. Bjørnskinn har en befolkning på 30 personer.

– Dette preger oss alle som bor her. Det er så dypt tragisk at det er ikke ord. Det familien og de pårørende skal gjennom nå av lidelse, er ubeskrivelig, sier Bertinussen Holm.

Mannen ble innlagt på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, og tilstanden er stabil. Han blir ivaretatt av kriseteam.

Krevende å finne brannårsak

Arbeidet på åstedet vil fortsette utover kvelden søndag. Politiet sier de fortsatt ikke har noen grunn til å mistenke at brannårsaken er noe annet enn en ulykke.

Kripos er til stede ved åstedet i Andøy for å bistå lokalt politi med å finne ut hvorfor brannen skjedde, identifisere de omkomne og for å forhindre at noe slikt skjer igjen, forklarer seksjonssjef Håvard Haftor Arntzen i Kripos til NRK.

Forholdene på stedet er vanskelige, og brannskadene er store.

– Ut ifra bildene jeg har sett, så vil det bli krevende å finne årsaken til brannen. I tillegg er det mye arbeid som ligger bak for å identifisere de døde, sier han.

Vågan i sjokk

Alle de seks er hjemmehørende i Vågan, og kommunen har satt krisestab. Ordfører Frank Johnsen sa til NTB tidligere søndag at han fikk beskjed fra politiet søndag morgen om at de hadde funnet noen i ruinene.

– Vi er fortsatt i sjokk, og alle er veldig lei seg. Hele kommunen er preget, sier han og legger til:

Både lørdag og søndag har kirkene og skolene i Svolvær og Henningsvær, der de fire barna gikk, åpnet for innbyggerne.

– Både skolene og kirkene var godt besøkte i går. Stort sett alle elevene besøkte skolen, sammen med foresatte, sier Johnsen.