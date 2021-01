NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 17. januar.

243 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 243 koronasmittede i Norge. Det er 223 færre enn dagen før og 200 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.526 nye smittetilfeller i Norge. 150 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var åtte færre enn dagen før. Til sammen er 517 koronasmittede personer døde i Norge siden mars.

Mann savnet etter skitur på Kvaløya i Tromsø

En mann i 50-årene er savnet etter en skitur på Kvaløya i Tromsø lørdag kveld. Natt til søndag ble det iverksatt en større leteaksjon i området og søndag morgen var leteaksjonen resultatløs.

Mannen dro ut på skitur alene i 18-tiden lørdag, og ved 23.30-tiden tok samboeren hans kontakt med politiet etter at han ikke var kommet hjem som avtalt.

9.000 migranter har krysset grensen til Guatemala

Så mange som 9.000 migranter fra Honduras har tatt seg over grensen til nabolandet Guatemala i forsøket på å nå USA. Guatemalas president Alejandro Giammattei ber Honduras om å «stoppe masseutvandringen av landets innbyggere».

Fredag og lørdag presset migrantene seg forbi om lag 2.000 politibetjenter og soldater som er stasjonert på grensen. Lørdag har soldater stoppet deler av karavanen i et ytterligere forsøk på å hindre migranten i å fortsette gjennom Guatemala.

Mann reddet etter at fiskebåt havarerte i Finnmark

En mann ble rett etter midnatt natt til søndag funnet på land på Seiland i Finnmark etter at båten hans grunnstøtte lørdag kveld. Et fly og to helikoptre ble satt inn i letingen etter at det ble fanget opp nødsignaler i området ved 23-tiden.

– En halv time etter midnatt ble en mann funnet på land på sørsiden av Bårdfjorden på Seiland sørvest for Hammerfest. Der er det verken hus eller folk, men mannen var i god behold, forteller vakthavende redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Dødstallet stiger etter jordskjelvet i Indonesia

Minst 56 personer er så langt døde i det kraftige jordskjelvet som rystet øya Sulawesi i Indonesia fredag, ifølge indonesiske myndigheter. De fleste dødsfallene skjedde i den hardt rammede provinshovedstaden Mauju.

Mer enn 820 mennesker ble skadd og om lag 15.000 har flyktet fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som målte 6,2 i styrke.