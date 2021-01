Svindelforsøk: Nordmenn nedringt av nordkoreanske numre

Nylig ble 200.000 nordmenn ringt opp av svindeltelefoner fra telefonnumre i Nord-Korea.

Dette blir kalt for svindelstormer, og dukker opp ved ujevne mellomrom.

Telenor registrerte sist onsdag at 200.000 norske mobilabonnenter ble oppringt av nordkoreanske numre, skriver VG.

Vil bli anmeldt

Thorbjørn Busch, som er senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge, omtaler hendelsen som «spesielt» overfor VG.

– Når så mange anrop kommer samtidig indikerer det et målrettet angrep på nordmenn. Det er alvorlig og vil bli politianmeldt, sier Busch til avisen.

Svindelforsøkene foregår slik at svindlerne ringer deg noen få sekunder, før de legger på raskt. På den måten ønsker de at personene skal ringe opp dem igjen, for da begynner taksameteret å gå.

– Høflige og naive

Mer enn 8000 ringte tilbake ved denne anledningen. Mellom syv og åtte prosent pleier å ringe tilbake til svindeltelefoner.

– I dette tilfellet er antallet lavere, så det er tydelig at nordmenn har blitt mer oppmerksomme på svindelanrop. Mange er likevel for høflige og naive når de besvarer ukjente anrop, påpeker Busch

I 2020 var Tunisia (+216), Papa Ny-Guinea (+675) og Kosovo (+383) de mest brukte landsnumrene som ble brukt til svindelanrop mot norske mobilabonnenter, ifølge VG.



I løpet av hele fjoråret blokkerte Telenors sikkerhetssenter 70 millioner svindelanrop.