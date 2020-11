Rekordmange tatt for svindel – det kan de få angre på

Bileiere som forsøker å svindle forsikringsselskapet sitt har vært et problem i mange år. Så langt i år utgjør dette størst andel av alle svindelsaker

Drøyt 40 prosent av de avslørte sakene på skadeforsikringsområdet gjelder svindel med bilforsikringer. Det viser tall fra Finans Norge.

Svindlerne prøver seg i gjennomsnitt på rundt 130.000 kroner når det gjelder bil.

– Etter tredje kvartal i år har forsikringsselskapene avslørt flere svindlere enn etter samme periode i fjor. De aller fleste kundene er jo ærlige, men svindlerne skal stoppes, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Dikter opp historier

Det er til sammen avdekket forsikringssvindel for 345 millioner kroner etter tredje kvartal av 2020. De fleste sakene gjelder skadeforsikring, mens de høyeste beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer. Tallene gjelder de alvorligste sakene der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven.

– Noen plusser på i eksisterende saker for å få utbetalt mer i erstatning enn det de har rett på, mens andre dikter opp historier som ikke har skjedd, sier Neverdal.

Tente på sin egen bil – så fikk han et problem

Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema. Da blir bilen "borte" og man kan for eksempel melde den stjålet for å få utbetaling fra forsikringsselskapet. Men dette blir stadig oftere avslørt. Foto: Scanpix Foto: broom

Øker i trangere tider

Etter bilforsikring som er på svindeltoppen med flest saker, følger svindel med innboforsikring der også påsatte branner inngår.

Siden mars måned har koronaepidemien påvirket oss på mange måter. Svindel og kriminalitet øker erfaringsmessig ofte i trangere tider når mange får dårligere økonomi.

– Det er likevel for tidlig å slå fast om vi ser noen koronaeffekt på svindeltallene, sier Neverdal i Finans Norge.

Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

Risikerer fengsel

De siste årene er det avdekket forsikringssvindel for flere hundre millioner kroner i året her i landet. Samtidig er mørketallene store. Det er forsikringsselskapene selv som avslører de aller fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

I Norge viser undersøkelser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet. For næringen er dette et alvorlig problem, og det er en prioritert oppgave å avsløre svindlerne. Forsikringsselskapene jobber både enkeltvis og i samarbeid gjennom Finans Norge for å bekjempe forsikringssvindel.

Du skjønner kanskje hvorfor forsikringsselskapet reagerte...

Forsikringssvindel er straffbart

Du risikerer fengsel i de alvorligste sakene

Du kan få det på rullebladet ditt

Du kan få problemer med innreise til enkelte land

Du kommer kanskje ikke inn på den skolen du helst ønsker

Har du forsikring gjennom jobben, kan arbeidsgiveren din få kjennskap til svindelen

(Artikkelen er først publisert av Broom)