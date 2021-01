Helsebyråden håper Oslo-folket snart kan drikke øl igjen

NTB

Ølkranene i Oslo har vært stengt siden 9. november. Helsebyråd Robert Steen (Ap) håper på en dugnad som resulterer i åpne kraner om ikke så altfor lenge.

Da regjeringen innførte nasjonal skjenkestopp mandag 4. januar, hadde Oslo-borgerne allerede gått nærmere to måneder uten mulighet til å drikke alkohol på serveringssteder og arrangementer.

– I vår klarte vi å få smitten veldig raskt ned og kunne åpne serveringen ganske fort. Det har gått noe tyngre nå, sier Steen til NTB.

Helsebyråden trekker fram årstiden som en mulig årsak. Kaldere vær og mer innetid gjør det enklere for koronaviruset å spre seg. I Oslo er smittetrykket høyt, spesielt på østkanten.

– Jeg håper at vi kanskje kan få en dugnad som gjør at vi i løpet av ikke altfor lenge kan gå ut og ta oss en øl igjen, fordi det tror jeg veldig mange har lyst til, sier Steen.

Tiltak forlenges

Smitteverntiltakene i Oslo gjelder til 21. januar, men det er allerede kjent at tiltakene blir forlenget.

– Smittetrykket nå er for høyt til at vi kan lette opp for mye. I neste uke får vi komme tilbake til de ulike tiltakene, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) torsdag og fortsatte:

– Vi har forsøkt å beskytte barn og unge så godt vi kan. Vi har ikke innført rødt nivå i barnehager og barneskoler, men på ungdomsskole og videregående skole, og det vil vi fortsette å ha.

Dette må skje før lettelser

Det er uvisst eksakt hvor lenge smitteverntiltakene i Oslo vil vare, men helsebyråd Steen fremhever hva som må til:

– Det er veldig enkelt. Det har lite med vaksineringen i disse ukene og månedene å gjøre, det har med smittetrykket. Jo flinkere vi er til å holde avstand, holde nede antall sosiale kontakter og få ned smittetrykket, jo fortere kan vi lette på tiltakene, sier han.

– Det er det samme kjedelige budskapet som vi har hatt gjennom hele høsten, fortsetter han.