Mann tiltalt for overgrep mot 19 barn – fikk kontakt via dataspill

En mann i 20-årene fra Sogn er tiltalt for å ha sendt og fått seksualiserte bilder fra 19 barn i alderen 7 til 15 år. De straffbare forholdene skal blant annet ha skjedd over nett via Tiktok. Foto: Kiichiro Sato / AP / NTB

NTB

En mann i 20-årene fra Sogn er tiltalt for å ha fått seksualiserte bilder fra 19 barn i alderen 7 til 15 år.

Mannen, som har sittet i varetekt i over ett år, er tiltalt for overgrep mot 18 gutter og ei jente. De straffbare forholdene skal ha skjedd over nett via Tiktok og Snapchat. Mannen fikk kontakt med barna gjennom spillet Fortnite, melder NRK.

– Han er ganske god i spillet, og mange yngre beundret og ønsket å bli bedre kjent med ham, sa politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt til NRK under etterforskningen av saken i fjor.

Mannen skal ha fått barna til å gjøre grove seksuelle handlinger på seg selv, som de så sendte bilder og videoer av tilbake. Dette gjorde han ifølge tiltalen fra sitt hjem. Noen ganger skal han ha gitt seg ut for å være ei 11 år gammel jente.

– Tiltalen er i stor grad tilstått. Det har han gjort siden første politiavhør, sier mannens forsvarer, advokat Lene Knapstad.