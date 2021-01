Idrettsprofil tiltalt for to voldshendelser

Den første av de to voldshendelsene var mot en person han kjenner i september 2019, skriver TV 2.

I underkant av tre måneder etter rykket politiet igjen ut til en ny voldshendelse, denne gang mot to personer. Da fant også politiet 18 tabletter med narkotiske virkestoffer.

– Han erkjenner ikke straffskyld for vold. Dette er en sak som har flere sider enn det som fremgår av tiltalen og hvor min klient mener at han kan føre beviser for sin versjon av saken, sier mannens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, som ikke vil kommentere tiltalen som gjelder brudd på legemiddelloven.

I romjulen ble det klart at mannen også var tiltalt for å ha svindlet til seg over 500.000 kroner fra Nav. Mannen skal ha oppgitt til Nav at han arbeidet 454 timer i en periode han mottok lønn for 2.609,5 timer, ifølge påtalemyndigheten.

Idrettsprofilen mener saken beror på en misforståelse og nekter straffskyld.

De to sakene skal opp for retten i mars og april.