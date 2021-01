Raser mot økte priser for elbiler: – Jeg er forbannet

De nye satsene for bompasseringer for elbiler i Oslo vekker reaksjoner.

I Oslo kjørte elbiler gratis gjennom bomringen frem til juni 2019. Fra 1. januar 2021 økte prisene.

I rushtiden kan det nå koste deg 14 kroner for en bompassering. Rushtid-prisene for elbiler økte med 40 prosent for passeringer gjennom bygrensen etter nyttår.

Prisøkningen kommer som følge av resultatet av forhandlingene til Oslopakke 3. Det var ment at økningen skulle komme tidligere, men den ble utsatt til 2021.

Trenden er ikke den samme for fossilbilene. Det er det snakk om en liten prisjustering, skriver Aftenposten.

Cecilie Lyngby er partileder i Folkeaksjonen nei til bompenger.

Partileder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Cecilie Lyngby, solgte bensinbilen sin til fordel for en elbil for noen år siden. Hadde hun visst at denne prisøkningen skulle komme, ville hun ikke ha gjort det samme valget på nytt.

– Jeg er forbannet. Jeg tror ikke at Oslo vil få flere elbiler med denne politikken. Det er en altfor drastisk prisøkning for dem som er avhengige av bilen, sier Lyngby til Aftenposten.

Ap: – Vil fremdeles være solid rabatt for å kjøre med elbil

Andreas Halse er bystyrerepresentant i Oslo og samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i hovedstaden. Han tror ikke at færre personer vil velge å gå over til elbil etter prisøkningen, og mener at prisøkningen ikke bør komme bardust på noen.

Bystyrerepresentant i Oslo, Andreas Halse (Ap).

– Nå har vi gjennomført gradvis økning av elbiltakster i bomringen siden i fjor sommer. Det har hele tiden vært meningen at også de som kjører elbil skulle bidra. De siste årene har andel elbiler i bomringen hatt en stor økning. Til tross for prisøkningen, vil det fremdeles være solid rabatt for å kjøre med elbil, sier Halse til Aftenposten.

Elbiler skal maksimalt betalte 50 prosent av taksten som det fossilbiler betaler for en passering gjennom bomringen.

Etter prisøkningen ved nyttår, betaler man nå denne maksgrensen for passeringer gjennom bomstasjoner ved bygrensen og Osloringen i rushtiden.

Samtidig som prisøkningen i Oslo, halveres prisene i Bergen. Der har prisene blitt redusert fra ti til fem kroner utenfor rushtiden. I rushtiden har prisene blitt redusert fra tjue til ti kroner, ifølge nettstedet Motor.

Fikk grønt lys for soner uten fossile biler

Torsdag omtalte NTB at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har sagt ja til soner i Oslo og Bergen der fossilbiler forbys.

Det er i regjeringens nye klimaplan at åpningen kommer.

– Dette har egentlig vært et uavklart spørsmål. Men i arbeidet med klimaplanen vi har sett på det, og vi kommer til å foreslå i klimaplanen at vi åpner for noen prosjekter, uttalte Rotevatn til NTB.

I praksis betyr det at byrådene i Oslo og Bergen, som lenge har ivret for slike nullutslippssoner, ligger an til å få tillatelsen de trenger.