Nye elbilrekorder i humpete bilår

Det viser årstallene for 2020 fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Salget av ladbare hybrider doblet seg og endte på nær 30.000 solgte biler. Det ble solgt 12.200 hybrider i fjor, en nedgang på 30,3 prosent fra året før.

I 2020 er det elbilene som dominerer bilstatistikkene. Totalt ble det solgt 73.890 elbiler i fjor. Det er mer en 16.000 flere enn året før og 30.000 flere enn i 2018.

To av tre i desember

Nybilsalget gikk fra de store høyder ned i dype koronadaler, for så å ta av som en rakett på høsten.

– Under den voldsomme oppgangen som kom i 3. tertial, så vi at elbilene utgjorde 54 prosent av nybilsalget. I desember var hele to av tre, eller 67 prosent, nybiler elektriske, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Åtte av ti private

Analyser opplysningsrådet har gjort av elbilsalget, viser at det ikke er det offentlige eller bedriftene som driver fram elbiltrenden i Norge.

– Det er privatpersoner som driver fram elbilsuksessen. 80 prosent av elbilene som ble solgt i fjor eies eller disponeres av privatpersoner, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Totalsalget endte på 141.400 nye biler i fjor. Det sier Thorsen seg fornøyd med. I åtte av de siste 11 årene har dermed nybilsalget vært over 140.000 nye biler.

– Det er ingen selvfølge at det skal selges mer enn 140.000 biler, sier Thorsen under presentasjonen av fjorårstallene.

Audi e-tron mest solgt

Blant fjorårets 20 mest kjøpte bilmodeller, legger elbiler beslag på de seks øverste plassene.

Den mest kjøpte bilmodellen i fjor var Audi e-tron med mer enn 9.200 solgte biler. På andreplass kom Tesla Model 3 et knappenålshode foran Volkswagen ID 3.

Overraskende for mange gikk salget av nye bobiler ned med 5,7 prosent i fjor.

– Det betyr at folk kjøpte brukte bobiler til sine norgesferier i sommer, sier Thorsen.