NTB

Kronprinsparet overtar prinsesse Märtha Louises beskytterskap. I fjor høst sa prinsessen fra seg beskytterskapsrollene.

Det opplyser Slottet på sine hjemmesider. Det var VG som først meldte nyheten.

I november ble det klart at Märtha beholdt prinsessetittelen, men avsluttet sine offisielle oppgaver for kongehuset. Bakteppet for beslutningen var alle kontroversene rundt Märtha Louise og Durek Verrett, særlig deres bruk av prinsessetittelen i kommersielle øyemed.