Nicole Kidman fikk unntak fra karantene i Hongkong

Skuespillerinnen har satt sinnene i kok hos flere i sosiale medier etter at hun slapp inn i Hongkong uten å måtte gå i karantene.

Den australske skuespilleren slapp karantene da hun ankom Hong Kong for en innspilling til Amazons serie «The Expats» forrige uke.

Myndighetene i Hongkong har gått ut med en pressemelding om at de har gitt et filmcrew tillatelse til å droppe karantene for å utføre det de beskriver som «profesjonelt arbeid».

De har ikke bekreftet at det dreier seg om Kidman.

Nyhetsnettstedet HK1 skriver ifølge The Guardian at stjernen ble observert på en shoppingtur i byen kun dager etter hun ankom Hongkong fra Sydney.

Hongkong har noen av verdens strengeste innreiseregler om dagen, der reisende fra land som anses som en høy risikosone er nødt til å gå i karantene i opp til tre uker. Dette gjelder også vaksinerte.

Kidmans karantenestunt har satt sinnene i kok hos flere på sosiale medier.

«Så vi har HK-innbyggere som ikke kan komme tilbake hvis de ikke er vaksinert, og selv da må de i karantene i 2-3 uker, men Nicole Kidman kan bare vandre inn som dette? Det er motbydelig», skriver en Twitter-bruker med brukernavnet @WhovianBooknerd.

«Jeg håper Nicole Kidman får Covid», skriver en annen Twitter-bruker med brukernavn @DarthAtroxa.

For tiden er Australia hardt rammet av deltaviruset, og store deler av landet befinner seg i full nedstenging. Torsdag nådde landet nye høyder da det ble registrert 754 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste registrerte dagsantallet smittede siden pandemien brøt ut.