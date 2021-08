Nye regler i Storbritannia kan skape trøbbel for fullvaksinerte nordmenn

– Hvis du ble vaksinert med to doser, må det være med den samme godkjente vaksinen. For eksempel, hvis din første dose var Moderna, må din andre dose også være Moderna, skriver de britiske myndighetene på sine nettsider , ifølge TV 2.

Det vil si at en praksis som gjør at du blir regnet som fullvaksinert i Norge, fører til karanteneplikt ved innreise til England. Kryssvaksinering med to doser fra ulike produsenter har blitt praktisert i Norge i sommer for å sørge for at flest mulig blir fullvaksinerte.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, mener det ikke fins noe faglig grunnlag for å forskjellsbehandle kryssvaksinerte.

– De har vel laget den slik for å gjøre det enkelt å praktisere. Rent medisinsk er regelen feil. Det er like god beskyttelse med en Moderna- og en Pfizer-dose som med to Pfizer-doser, sier Aavitsland i en epost til TV 2.