Carola Häggkvist gir seg i svenske Skal vi danse

Ferdig i Let's dance: Carola Häggkvist og dansepartneren Tobias Karlsson, kjent for norske seere som Skal vi danse-dommer.

Helsemessige forhold oppgis som grunn.

Svenske Aftonbladet kunne tirsdag fortelle at den svenske Skal vi danse-redaksjonen er informert om at programmets største stjerne forlater konkurransen som på svensk heter «Let's dance».

Hun var klar for kvartfinalen.

Helse-årsaker



TV4, som står bak produksjonen, oppgir overfor avisen helsemessige årsaker som grunn.

– Vi tilbrakte gårsdagen sammen og jeg respekterer Carolas beslutning 100 prosent, helsen foran alt, sier hennes dansepartner Tobias Karlsson (43).

Dansepartneren vil ikke si noe om hva konkret som ligger bak begrunnelsen.

– Vi er utrolig lei oss for at dette skjer, men samtidig kommer helse og helbred alltid først, sier Let’s dance-programleder Petra Mede til TV4-nyhetene.

Alenemamma uten kjæreste

Carola Häggkvist (54) har imidlertid tidligere fortalt at Let's dance-opplevelsen ikke ble helt som hun hadde håpet.

Artisten har forklart at hun har kjent på prestasjonspresset, ettersom scenen liksom skal være «hjemmebane» for den erfarne artisten.

Hun har også flyttet, sammen med datteren Zoe (12), fra hjemmet i Stigtuna nord for Stockholm og inn på et hotell i hovedstaden under innspillingen.

– Jeg er alenemamma og det er mye jeg skal passe på. Jeg har heller ingen ny kjærlighet som kan gi meg sommerfugler i magen og energi, uttalte hun til Aftonbladet i forrige uke.