2024: Spår ny pave, Harry på tronen og Kina i krig

Nostradamus spår et nytt turbulent år i 2024.

Den kjente dommedagsprofeten Nostradamus' spådommer for 2024 avsløres og de som håper på gode nyheter blir nok skuffet.

Michel de Nostrodame var en fransk astrolog og lege fra 1500-tallet, og er kjent for en rekke orakelvers.

Selv om skriftene hans er vage, hevdes det at han skal ha forutsagt for eksempel Adolf Hitlers vei til makten, angrepene den 11. september og pandemien, skriver Euronews.

Felles for de fleste slike tilfellene er at tolkningene er gjort i ettertid, mens tolkninger som er gjort på forhånd ikke viser seg å være like pålitelige. Tiden vil imidlertid vise om 2024 blir som Nostradamus tekst «Les Propheties» fra 1555 antyder.

Her er noen av tolkningene som er kommet for nyåret:

Kina i krig

Nostradamus forutsa «kamp og sjøslag» i 2024 og at en «rød motstander vil blekne av frykt og sette skrekken i det store havet».

Noen mener at den «røde motstanderen» kan referere til Kina. Forholdet mellom Kina og flere av nabolandene har lenge vært spent, og mange av konfliktene handler om øyer og havkontroll.

Den mest spente situasjonen er mellom Kina og Taiwan.

Prins Harry blir konge

En av passasjene i Les Propheties sier at en «konge av øyene» vil bli «drevet ut med makt». Noen tror at Nostradamus henviste til Kong Charles III. Hvis vi skal ta hans ord for det, står den relativt nye monarken allerede for fall.

Videre skriver Nostradamus at denne herskeren vil bli fortrengt av «en som ikke vil ha noen kjennetegn på en konge». Med tanke på at Prins William er den nåværende arvingen, kan det kanskje bety at Prins Harry blir Storbritannias fremtidige konge.

Kanskje er det Harry som sitter på tronen ved utgangen av 2024. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB Les mer Lukk

Mer klimakrise

Klimakrisen har blitt mer åpenbar de siste årene med økning i tørke, skogbranner og rekordhøye temperaturer.

«Den tørre jorden vil bli mer uttørket, og det vil være store flommer når det blir sett», skrev Nostradamus.

Han forutsier også ekstreme værhendelser og sult i verden. «Svært stor hungersnød gjennom en bølge av pest,» for å være helt nøyaktig.

Ny Pave

Ifølge astrologens spådommer kan pave Frans snart bli erstattet. «Gjennom døden til en meget gammel pontiff – En romer av god alder vil bli valgt – Det vil bli sagt om ham at han svekker sitt embete – Men lenge vil han sitte og i bitende aktivitet».

Pave Frans, som fyller 87 på søndag, har hatt helseproblemer og måtte nylig stå over FNs klimakonferanse på grunn av lungebetennelse og pusteproblemer.

Selv om noen av Nostradamus' dommedagspåstander virker dystre, så har heldigvis hans mest fryktinngytende spådommer for 2023 ennå ikke gått i oppfyllelse.

I år forutsa Nostradamus ankomsten av antikrist, samt tredje verdenskrig. Men hvem vet – året er ikke helt over enda.