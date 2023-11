Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein: – Hvorfor vil du at vi skal bo ved siden av disse monstrene?

ABC Nyheter har snakket med Israels ambassadør. Han mener nordmenn ikke forstår situasjonen i Midtøsten.

– Har du belte på må det også av.

Mobilen, lommeboken og en penn ligger allerede ved siden av røntgenmaskinen.

– Det vil komme én for å hente dere straks. Bare sitt ned og vent.

Døren videre inn går brått opp. Det er ikke tid til annet enn akkurat de nødvendige høflighetene her. Det er tross alt krig.

Om Støre fordømmelse: – Eksperter dømmer bedre

Avraham Nir-Feldklein har vært Israels ambassadør i Norge siden i fjor. Aldri før har «Avi» sin jobb vært mer krevende.

– Jeg tror ikke dere forstår realiteten i Midtøsten. Vi handler ikke ut fra hevn, og dette er ikke en krig mellom Palestina og Israel, sier Nir-Feldklein.

Statsminister Jonas Gahr Støre fordømte søndag brudd på humanitærretten som følge av Israels krigføring. Den israelske ambassadøren mener statsministeren bygger fordømmelsen på falsk informasjon.

– I utgangspunktet vil eksperter være de som dømmer bedre. Likevel har jeg full respekt for statsministeren. Og vi er ikke enige i denne saken, sier han.

– Krig er pine

– Israel snakker om å avvikle Hamas. Hvor langt er dere villig til å gå for å oppnå det?

Ambassadøren retter seg opp i stolen.

– Nå ber folk oss i utgangspunktet for å ha en våpenhvile. Våpenhvile med hvem? Det vi ønsker å oppnå er å ødelegge Hamas-kapasiteter både militært og regjeringsmessig. Vi kan ikke gå tilbake til virkeligheten som var den 6. oktober der Hamas ledet Gaza. Det er det vi ønsker å oppnå, sier ambassadøren.

Se video: I strupen på journalisten: – Dere kan ikke faktaene!

– I en perfekt verden, hvis Hamas i morgen forlater Gaza og overgir våpnene sine, vil krigen være over. Dette handler ikke om hevn, vi har ingen intensjon eller ønske om å være i Gaza. Dette vil også komme det palestinske folket til gode. Krig er pine, ingen tvil om at krig er pine, sier Nir-Feldklein rolig.

Siden krigen startet er det meldt om over 4700 drepte barn på Gazastripen.

– Alle betaler nå en pris, men vi kan ikke fortsette å ha Hamas som vår nabo.

Kraftige påstander

– Hvor mange sivile dødsfall er Israel villig til å akseptere?

– Hvert uskyldig liv som går tapt er en tragedie, en ekte tragedie, men vi opptrer i en av de mest kompliserte krigssonene i verden. Hamas gjemmer seg mellom innbyggerne. Hamas graver seg under sykehus, skoler og moskeer.

Israel har enda ikke kommet med beviser for kommandobunkerne og tunnelene de hevder finnes under sykehus og skoler. Det israelske militæret (IDF) hevder at bildene av en luke ved Qatar-sykehuset i Gaza er inngangen til tunnelsystemer, men dette har Faktisk.no avkreftet at er bevis.

– Men du svarer fortsatt ikke på spørsmålet. Hvor langt er dere villig til å gå?

– Hvor langt var de allierte villige til å gå for å bli kvitt nazistene?

– Ok, så du…?

– Nei, nei nei nei nei nei, jeg foreslår at du vil ha det samme intervjuet med eksperter på folkerett, norske eksperter, med eksperter fra hæren din – at de fløy hele veien til Afghanistan og kjempet mot al-Qaida der borte, utbryter Nir-Feldklein.

– Dere dro til et annet kontinent. Var det noen som spurte dere hvor langt dere var villig til å gå? Vi gjør vårt ytterste, vårt ytterste for å sikre at det ikke er sivile tap. Hamas gjør sitt ytterste for å sikre at det blir sivile tap.

Pekefingeren går varm. Ambassadørens øyne lyner.

– Hamas sier at dette handler om Israel. Så jeg forteller deg at vi gjør vårt ytterste for å handle på en måte som minimerer ofrene. Hamas gjør alt de kan for å øke dem, sier Avi Nir-Feldklein.

– Selvmord

– Ville du endret noen av metodene som ble brukt etter 7. oktober hvis du kunne?

– Hva har vi gjort galt? gestikulerer Nir-Feldklein.

– Så du ville gjort det samme?

– Jada, vi kjemper mot en terrororganisasjon som erklærer at de vil drepe oss. De tjener ikke det palestinske folket. Det de gjør er å tjene Iran. Iran er den som ofrer folket i Gaza, Iran er den som ofrer folket i Libanon, utdyper han.

– Hvis israelske borgere bodde i Gaza, tror du IDF ville brukt de samme metodene?

– Det er gisler der.

– Så du ville brukt de samme metodene?

– I utgangspunktet, er det du ber oss om å begå selvmord eller å gi opp vår uavhengighet? Dette er hva dere ber oss om å gjøre. Hva ville du gjort? Hva ville du gjort? Dere sendte soldater helt til Afghanistan. Hvorfor sendte dere soldater til Afghanistan? De deler ikke engang en grense med dere. De er ikke engang på samme kontinent. Så hvorfor vil du at vi skal bo ved siden av disse monstrene? Dette er hva du ber oss om å gjør, sier Nir-Feldklein.

– Nei, jeg ber dere ikke ta selvmord.

– Nei, det går bra. Kan vi stoppe et øyeblikk?

Vi tar en pause i intervjuet. Noen minutter.

Tar ikke ansvar

– Har ikke Israel et ansvar for hvor missilene deres lander, hvor det eksploderer og hvem dreper det i det hele tatt?

– Jeg foreslår igjen at du går og ser kravene i folkeretten. Vi ga tre uker for innbyggerne til å forlate Gaza-byen. Vi sa at dette kommer til å bli kampsonen. Du kan ikke holde folk der borte som menneskelige skjold og så si: Vet du hva, du kan ikke gjøre meg noe, jeg er en terrororganisasjon, men du kan ikke gjøre noe mot meg fordi jeg holder mitt folk eller gislene dine som menneskelige skjold. Hva gjør du egentlig med dette? Gi legitimering for grusomhetene til Hamas. Vi må ta grep mot Hamas. Internasjonal lov, krigslover, vi handler innfor grensene. Og igjen, hvor mange uskyldige sivile, forferdelige, ble drept i Afghanistan når dere kjempet mot Al-Qaida?

Krigen i Afghanistan startet i 2001 da den USAs president George W. Bush utløste Natos artikkel 5 etter terrorangrepene i USA. Nato-landene, inkludert Norge bisto i jakten på al-Qaida og i kampene mot Taliban-regimet.

I løpet av de tre første månedene i Afghanistan-krigen ble minst 4200-4500 sivile drept som følge av USA og Natos krigføring, luftangrep, og indirekte på grunn av den humanitære krisen som oppsto. Etter seks uker med krig mellom Israel og Hamas er rundt 11.000 sivile drept, over 4500 av dem barn.

– Ok, men Israel tar ikke ansvar for...?

– Vi opptrer i et selvforsvar i henhold til internasjonal lov. Vi beklager ethvert uskyldig liv som blir drept. Men dere gjorde det samme i Afghanistan. Langt borte fra deres brødre.