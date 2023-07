Iphone solgt for millionbeløp på auksjon

En Iphone fra 2007 er solgt for drøye 1,9 millioner kroner.

På søndag ble en førstegenerasjons Iphone 4GB-modell solgt for 190.372 amerikanske dollar på en auksjon. Med dagens valutakurs tilsvarer dette 1.905.814 norske kroner.

Prisen er omtrent 300 ganger så høy som den opprinnelige prisen da mobilen ble lansert i 2007, skriver CBS News.

Steve Jobs, daværende Apple-sjef, lanserte den første utgaven av Iphone i begynnelsen av 2007 og beskrev den som «magisk» og «supersmart».

28 bud

Salget av den opprinnelige Iphone 4GB ble avviklet drøyt to måneder etter lanseringen på grunn av sviktende salg, til tross for at Apple hadde redusert prisen med en tredjedel. Kort tid senere lanserte Apple en 8GB-modell.

Auksjonshuset hvor Iphonen ble solgt, LCG Auctions, beskriver enheten som et «populært samleobjekt» og «svært sjelden». Under auksjonen kom det 28 bud og det første lå på 10.000 dollar. Det tilsvarer omtrent 100.000 norske kroner.

Steve Jobs holder opp den første utgaven av en Iphone på en konferanse i San Francisco i januar 2007. Les mer Lukk

Omtales som en «hellig gral»

Modellen som ble solgt på søndag, har aldri blitt brukt og var fortsatt i original forpakning.

LCG Auctions omtaler telefonen som en «hellig gral» blant Iphone-samlere fordi det er uvanlig å finne en førstegenerasjons Iphone uten skader på skjermen eller ødelagte knapper, skriver The Guardian.