Jevgenij Prigozjin kan være på vei til Afrika: – Tror ikke han overlever året ellers

Wagner-gruppens leder blir trolig ikke værende lenge i Belarus.

Jevgenij Prigozjins (62) største utfordring er nå å holde seg i live, ifølge Radio Free Europe. Flere eksperter mener nemlig at Belarus ikke er et trygt oppholdssted for Wagner-lederen.

– Hvis jeg var Prigozjin, ville jeg sett meg over skulderen konstant, sier den amerikanske Russland-eksperten Thomas Graham til nyhetsnettstedet.

Afrika eller dødsdom

Olga Romanova, en russisk politisk kommentator og tidligere journalist, tror Wagner-sjefen allerede kan være på vei vekk fra Belarus.

– Jeg tror Prigozjin forlater Belarus veldig stille og plutselig vil dukke opp et sted i Afrika. Ellers tror jeg ikke han overlever året, sier hun til Current Time.

Militærlederen har fortsatt stor innflytelse over områder i Syria og i flere nasjoner sør for Sahara. Wagner-gruppen har blitt leid inn for å slå ned lokale opprør i Madagaskar, Mosambik, Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Mali.

Den private hæren har fortsatt lukrative sikkerhetskontrakter og eierandeler i tømmerhandel og gruvedrift i flere av landene. Prigozjin skal ha gode forbindelser til regjeringsapparatene flere steder.

Her er Wagner-gruppen nord i Mali i 2020. De har bistått landets regjeringsstyrkene i en årekke.

– Forrædere slipper ikke lett unna



Morgenen 24. juni, etter at Prigozjins styrker hadde inntatt den russiske militærbasen i Rostov sør i Russland, kalte Russlands president Vladimir Putin Prigozsjin for en forræder.

Prigozjins rundt 4000 soldater hadde bestemt seg for å kaste forsvarsledelsen i Moskva. Opprøret ble avblåst etter en avtale om at Prigozjin fikk flytte til Belarus, og Wagner-lederen har trolig oppholdt seg i landet den siste uken.

Wagner-gruppens soldater sitter på toppen av en stridsvogn i en gate i Rostov-on-Don lørdag 24. juni 2023.

Russland-ekspert Graham påpeker at de vil være en enkel jobb for russiske agenter å gjennomføre et attentat på Prigozjin i Belarus, og Putin har flere ganger uttalt at det eneste han ikke kan tilgi er svik.

– Generelt lar ikke Putin forrædere slippe lett unna. Så jeg kan forestille meg at Prigozjins dager er talte, utdyper Graham, som var Russland-rådgiver i Det hvite hus på midten av 2000-tallet.

Russiske agenter har klart å gjennomføre flere attentater mot avhoppere og politiske motstandere blant annet i Storbritannia.

Menneskerettighetsbrudd i Afrika

Hvordan Prigozjin skal klare å komme seg til Afrika er et annet spørsmål.

USA har innført en rekke sanksjoner mot leiesoldatgruppen etter anklager om omfattende menneskerettighetsbrudd og ulovlig tilegnelse av naturressurser i Afrika, ifølge Al Jazeera.

Prigozjin ble selv tiltalt i USA i 2018 for angivelig å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget to år tidligere.

Dette ville gjøre det utfordrende for Wagner-lederen å fly til Afrika, selv med privatflyet sitt.