Scholz åpner for nye samtaler med Putin

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier at han vil snakke med Vladimir Putin igjen når tiden er inne. Foto: AP / NTB

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier han vil snakke med Russlands president Vladimir Putin igjen når tiden er inne.

– Den siste telefonsamtalen min var for en stund siden. Men jeg planlegger å snakke med Putin når tiden er inne, sier han i et intervju med avisa Kölner Stadt-Anzeiger.

Sist de to lederne snakket sammen var i desember, da de hadde en telefonsamtale. Scholz ba da Putin om å trekke russiske styrker ut av Ukraina, mens Putin anklaget Vesten for å føre en destruktiv politikk.

Siden har det rådet en isfront mellom de to land, særlig etter at Scholz i januar åpnet for å sende tyske stridsvogner til Ukraina.

