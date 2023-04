«Draps-klovn» dømt for forsettlig drap – 33 år etter drapet

Den 59 år gamle kvinnen skal ha kledd seg ut som en klovn og drept kona til elskeren sin. Tidligere denne uken inngikk hun et forlik, og ble dermed dømt for forsettlig drap. Hun hevder likevel hun er uskyldig.

En morgen i mai 1990 banket det på døra til 40 år gamle Marlene Warren. Utenfor sto en klovn og rakte henne blomster og ballonger. Etter å ha tatt imot blir Warren skutt i hodet av klovnen. Hennes 21 år gamle sønn er vitne.

Først nå, 33 år etterpå, har drapssaken blitt oppklart.

TV 2 omtale saken først i Norge.

Gifte seg med ektemannen til drapsofferet

Tirsdag denne uken inngikk 59 år gamle Sheila Keen-Warren et forlik med staten Florida, og erkjente seg skyldig i forsettlig drap på Warren i 1990.

Sheila Keen-Warren hevder fortsatt hun er uskyldig. Les mer Lukk

Hun var tidlig en mistenkt i saken, men på grunn av lite konkluderende bevis.

Blant annet hevdet et vitne at en kvinne som lignet på Keen-Warren kjøpte et klovnekostyme noen uker før drapet, og den ene ballongen «draps-klovnen» var kun å få kjøpt på en butikk nær Keen-Warrens bolig.

Mye av mistanken kom også av at vitner i 1990, hevdet at Keen-Warren, som var 26 år i 1990, hadde en affære med Marlene Warrens ektemann, Michael Warren. Sistnevnte var på det tidspunktet Keen-Warrens sjef. Selv nektet de to for ryktene.

I 2002, 12 år etter drapet, giftet Keen-Warrens og Michael Warren seg.

Tilbake i 2000 skal slektninger av Marlene Warren ha fortalt en lokal avis at hun mistenkte at ektemannen hadde en affære bak ryggen hennes, og at hun ønsket å forlate han. Hun skal til og med ha sagt at:

– Hvis noe skjer med meg, så er det Mike (Michael Warren, journ. anm) som har gjort det.

Michael Warren har derimot aldri blitt siktet og har nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ekteparet Michael og Marlene Warren før sistnevnte ble drept i 1990. Les mer Lukk

Hevder fortsatt hun er uskyldig



I 2017 ble saken, og da særlig et hårstrå funnet i rømningsbilen, sett nærmere på. Ny DNA-teknologi knyttet Keen-Warren til drapet, og hun ble arrestert og tiltalt for overlagt drap.

Keen-Warren hevder fortsatt hun er uskyldig. Men ved å godta forliket og erkjenne seg skyldig, slipper hun unna med en dom på 12 år for forsettelig drap. Hun var opprinnelig siktet for overlagt drap, og risikerte livstid i fengsel.

Keen-Warrens forsvarer, Greg Rosenfeld sier til nyhetsbyrået AP at dette er en «stor seier for Keen-Warren».

– Selv om det var vanskelig å erkjenne straffskyld for en forbrytelse hun ikke har begått, var det ikke noe å tenke på når det er en garanti for å få komme hjem til familien din, sier advokaten hennes.

Siden hun allerede har sittet i seks år i påvente av rettssaken, og på grunn av god oppførsel, ventes hun å kunne slippe ut innen to år.