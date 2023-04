Forsvarssjefen i Ungarn har fått sparken

Viktor Orbans regjering vedtok i januar en lov som tillater landets forsvarsminister å sparke ansatte i militæret over 45 år. Foto: Denes Erdos / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Generalløytnant Romuslusz Ruszin-Szendi, sjefen for det ungarske forsvaret, fikk torsdag sparken uten at det ble gitt en forklaring for hvorfor.