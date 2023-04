Lavrov: Sudan har rett til å benytte seg av Wagner-gruppen

NTB

Sudan har all rett til å benytte seg av tjenestene til Wagner-gruppen, sier den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov.

Lavrov kom med uttalelsen på en pressekonferanse i FN-hovedkvarteret i New York tirsdag.

Sudan har i halvannen uke vært herjet av en blodig konflikt mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

Bekymringen øker i Vesten for at den private, russiske hæren vil utnytte kaoset som har oppstått i Sudan. Mandag sa USAs utenriksminister Antony Blinken at han frykter at Wagner-gruppen kommer til å forverre krigen i Sudan.

– De stedene den befinner seg, bringer den rett og slett med seg mer død og ødeleggelse, sa Blinken.

Også Finlands utenriksminister Pekka Haavisto uttalte lignende bekymring på mandagens utenriksministermøte i EU.