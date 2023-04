Foran den russiske utenriksministeren kritiserte Guterres Russland for å ha forårsaket massive ødeleggelser og lidelser i nabolandet.

– Spenningene mellom stormaktene er historisk høy. Det samme gjelder risikoen for krig som følge av uhell og feilberegninger, sa Guterres da han åpnet møtet i FNs sikkerhetsråd mandag.

Det er Lavrov som leder det to dager lange møtet i New York ettersom Russland har formannskapet i Sikkerhetsrådet i april måned.

– Brudd på folkeretten

Guterres fastslo i sin åpningstale at den russiske invasjonen er et brudd på folkeretten. Han sa også at krigen i Ukraina forverrer de verdensomspennende økonomiske problemene som startet med coronapandemien.

Da Lavrov like etter fikk ordet, sa han at verden muligens er i en enda farligere situasjon enn den som rådet under den kalde krigen.

– På samme måte som under den kalde krigen har vi nådd en farlig grense, muligens enda farligere, sa Lavrov.

– Unipolar verdensorden

Møtets tema er multilateralisme og FN-charteret.

Russland har i et notat til medlemslandene fordømt det som omtales som den «unipolare verdensordenen», som ble en realitet etter den kalde krigen. Begrepet refererer til den mektige stillingen som USA har hatt i verden etter Sovjetunionens sammenbrudd.

I notatet står det at «dette utgjør en alvorlig utfordring for effektiviteten og stabiliteten til FN-systemet».