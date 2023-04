Tidlig hetebølge rammer tørkerammede Spania

NTB

Spania er allerede rammet av tørke, og nå stålsetter landet seg for en usedvanlig tidlig hetebølge. Skogbrannfaren er høy.

Enkelte steder kan temperaturene nå 15–20 grader over normalen for årstiden, opplyser en talsmann for Spanias meteorologiske institutt Aemet mandag.

I fjor var Spania det landet i Europa som var verst rammet av skogbrann. Årsaken var rekordhøye temperaturer og omfattende tørke, som eksperter knytter til klimaendringene.

Den langvarige tørken har gjort at skogbrannsesongen har startet usedvanlig tidlig i år, og allerede i mars ble de første registrert. Så langt i år er 54.000 hektar svidd av, mens det tilsvarende arealet på samme tid i fjor var 17.000 hektar, ifølge European Forest Fire Information System.

Mangelen på nedbør har vært spesielt ille i Catalonia i nordøst. Det har ført til vannrestriksjoner i Barcelona og omegn, der det er forbudt å fylle svømmebassengene.

Også landbrukssektoren er hardt rammet, og enkelte bønder har besluttet at de ikke kommer til å plante noe denne våren. Ifølge landets største bondeorganisasjon, Asaja, kommer korn- og olivenbønder til å miste store deler av inntekten.