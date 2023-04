Ny streik på tyske flyplasser

NTB

Minst 100.000 reisende vil bli berørt når sikkerhetspersonell på fire tyske flyplasser går ut i streik i dag og i morgen.

Det er flyplassforeningen ADV som oppgir at 100.000 passasjerer blir berørt. Fagforeningen Verdi har tatt ut sikkerhetsansatte på flyplassene Düsseldorf, Hamburg og Köln-Bonn. Rundt 700 flyavganger blir innstilt torsdag og fredag som følge av streiken.

Verdi har i tillegg varslet uttak av sikkerhetsansatte på flyplassen i Stuttgart fredag. Det er uklart hvor mange innstillinger det vil føre til.

Fagforeningen har sagt at den har forhandlet med arbeidsgiverforeningen BDLS i håp om å få mer lønn for kvelds- og nattarbeid, helgearbeid og arbeid på offentlige høytidsdager, og at forhandlingene ikke har ført frem.

Høy inflasjon i Europas største økonomi har utløst en rekke med streiker de siste månedene, der arbeidere krever mer lønn for å holde tritt med økte kostnader.

Fredag blir det også transportstreik i Tyskland, der fagforeningen EVG tar ut ansatte i 50 selskaper, blant annet Deutsche Bahn.