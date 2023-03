IAEA: Ingen bedring ved atomkraftverket i Zaporizjzja

NTB

Situasjonen ved det ukrainske atomkraftverket i Zaporizjzja har ikke bedret seg, og kampene i nærheten er intensivert, sier IAEA-sjef Rafael Grossi.

Grossi, som leder Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), kom onsdag på besøk til kraftverket. Det er okkupert av russiske styrker.

Okkupasjonen har ført til stor bekymring for sikkerheten ved atomkraftverket i Zaporizjzja fylke sør i Ukraina. Det har vært harde kamper ved Europas største atomkraftverk helt siden starten av den russiske invasjonen.

– Er optimist

Grossi håper på en avtale med russiske og ukrainske styrker for å få slutt på kampene.

– Vi må unngå katastrofe. Jeg er optimist og mener det er mulig, sier IAEA-sjefen, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Han legger til at den militære aktiviteten er økende i hele regionen der atomkraftverket ligger.

Tirsdag sa Grossi at han trodde en avtale om en beskyttelsessone rundt kraftverket kan være nær forestående. Han understreket at det ikke er snakk om en generell våpenhvile eller en avtale mellom Russland og Ukraina, men et tiltak for å bedre atomsikkerheten.

Russerne og ukrainerne har imidlertid mindre tro på en enighet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han ikke tror en avtale snart kommer på plass – og en rådgiver for det russiske atombyrået Rosenergoatom venter ikke noe gjennombrudd under Grossis besøk.

– Prekær situasjon

IAEA-delegasjonen med Grossi ankom atomkraftverket onsdag formiddag og skal etter planen reise igjen på ettermiddagen, ifølge Tass. Det russiske nyhetsbyrået siterer en tjenesteperson i Rosenergoatom.

Besøket er Grossis andre ved kraftverket siden invasjonen i februar i fjor. Han vil vurdere den alvorlige sikkerhetssituasjonen her med egne øyne, ifølge IAEA.

Byrået har hatt en ekspertgruppe på kraftverket siden september, men Grossi har sagt at situasjonen stadig er prekær. I forkant av besøket på anlegget har han møtt Ukrainas president Zelenskyj.

Russland og Ukraina har anklaget hverandre for å ha rettet angrep mot kraftverket det siste året.