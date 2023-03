IAEA: Savnet uran i Libya gjort rede for

NTB

Mesteparten av tønnene med uran som var meldt savnet i Libya tidligere denne måneden, er nå gjort rede for, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

IAEA etterlyste for halvannen uke siden ti tønner med i alt 2,5 tonn med uranmalmkonsentrat som ikke var lagret på det stedet libyske myndigheter hadde oppgitt.

Et par dager senere opplyste en talsmann for opprørsgeneralen Khalifa Haftar at tønnene var funnet og at de befinner seg knappe 5 kilometer fra stedet der de tidligere var lagret.

IAEA-inspektører har nå urført en inspeksjon på stedet, og i en uttalelse til medlemslandene fredag, som Reuters har sett, bekrefter atomenergibyrået at det meste av de 2,5 tonnene er funnet. Kun en liten mengde er fortsatt ikke gjort rede for, står det i uttalelsen.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Haftar og hans mektige LNA-milits kontrollerer de østlige delene av landet.