Ukraina: Minst ni drept i russiske angrep øst og nord i landet

Brannmenn jobber med å slukke flammene etter at en rakett traff en bolig i Khartsyzsk i Donetsk natt til fredag. Foto: Alexei Alexandrov / AP / NTB

NTB

Minst ni personer er drept i russiske angrep over natten, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene rammet regioner øst og nord i Ukraina.

I tillegg til de drepte er minst 26 personer såret i angrepene, opplyser en talsperson for det ukrainske forsvaret fredag formiddag.

Åtte ukrainske regioner ble rammet i angrepene, ifølge forsvaret, men de verste foregikk i Donetsk fylke øst i landet. Der ble tre personer drept og to såret da en rakett traff et senter for hjemløse, ifølge myndighetene.

Ukrainske nødetater sa tidligere på dagen at fem sivile var drept i Kostjantynivka i Donetsk natt til fredag.

I tillegg ble to personer drept og sju såret i angrep mot Bilopilla i den nordlige regionen Sumy, ifølge president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Ifølge tall fra FN har over 8.300 sivile mistet livet i Ukraina siden Russland invaderte i februar i fjor. De sier det reelle dødstallet trolig er langt høyere.