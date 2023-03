Massebenådning i vente for russiske fanger som har kjempet i Ukraina, tror britene

NTB

Tusenvis av russiske straffedømte som har kjempet i krigen i Ukraina, ligger an til å bli benådet, med Putins samtykke, ifølge britiske etterretning.

Den ventede benådningen gjelder innsatte som er rekruttert av den private militærgruppen Wagner, skriver Storbritannias forsvarsdepartement på Twitter. Som en del av rekrutteringen, som toppet seg i fjor høst, lovet Wagner-gruppen at de som tjenestegjorde i minst seks måneder, ville få resten av straffen sin satt til side.

Etterretningen sier at det ser ut til at dette løftet vil bli oppfylt. De frigitte Wagner-krigerne får et dokumentet der det hevdes at løslatelsen er støttet av at dekret fra president Vladimir Putin.

Wagner får tilsynelatende ikke lov til å rekruttere nye innsatte, så dimittering og løslatelse av dem som har fullført tjenesten, vil forverre gruppens bemanningsproblemer. Ifølge den britiske e-tjenesten kan masseløslatelsen av voldelige eksfanger også bli en utfordring for det russiske samfunnet.

Etterretningen anslår at rundt halvparten av de straffedømte som har kjempet for Wagner-gruppen, er drept eller såret.