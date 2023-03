Medier: Russland planlegger ny mobilisering av 400.000 soldater

Ett års krigføring har ikke gitt Vladimir Putin de resultatene han hadde håpet på. Nå kommer det meldinger om at Russland planlegger å innkalle hundretusenvis av russere til fronten.

Ifølge ukrainske medier skal det russiske forsvarsdepartementet starte en ny rekrutteringskampanje 1. april.

Målet med den storstilte rekrutteringen er å utdanne til sammen 400.000 soldater som kan inngå i Putins krigsmaskin, skriver Kyiv Independent.

Disse kommer i tillegg til de allerede 300.000 russere som ble innkalt i september i fjor. Mange av de mobiliserte er allerede døde eller såret.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Ifølge lekkasjen til ukrainske medier skal departementet ha sendt ut ordre til Russlands regioner. I ordren er det regnet ut antall personer som skal innkalles i den nye mobiliseringsstyrken fra hver region.

Etterretning: Putin mobiliserer i det skjulte



I følge Russian Radio Svoboda og Radio Free Europe skal innbyggerne i russiske Voronezh-oblast allerede ha begynt å motta innkallinger fra de militære vervingskontorene. Det samme skjedde under mobiliseringen høsten 2022.

President Vladimir Putin har flere ganger uttalt at mobiliseringen er avsluttet, men både ukrainsk og vestlig etterretning, blant annet Institute for the Study of War (ISW), har antydet at mobiliseringen likevel har fortsatt i det skjulte.

Estlands etterretningssjef Margo Grosberg har tidligere uttalt at mobiliseringen i Russland i praksis aldri har stoppet, til tross for Kremls forsikringer om det motsatte.

Enorme tap av soldater og militært utstyr

Russlands president Vladimir Putin sammen med landets forsvarsminister Sergej Sjojgu. Les mer Lukk

Russland har mistet enormt mange soldater siden invasjonen startet natt til 24. februar 2022. De betydelige tapene av mannskap og militært utstyr har gått hardt utover den russiske slagkraften.

Den nye mobiliseringen kommer trolig som en følge av de store tapene, og skal bidra til å fylle hullene etter de mange falne.

Ifølge den ukrainske generalstaben skal Russland hittil ha mistet til sammen 161.520 soldater, skriver Ukrainska Pravda. Dette er tall som ikke er verifisert av uavhengige kilder, men også vestlig etterretning opererer med svært høye tapstall på russisk side. I tillegg kommer antall sårede og savnede.

Putin ber om hjelp fra Iran, Nord-Korea og Kina



I følge ukrainsk etterretning har Russland mistet 3.492 stridsvogner, 6.799 pansrede kampvogner, 5.377 kjøretøyer og drivstofftanker, 2.528 artillerisystemer, 502 rakettsystemer med flere utskytninger, 262 luftvernsystemer, 304 fly, 289 helikoptre, 2,131 båter og 2,131 droner.

Det enorme forbruket av artilleriammunisjon og raketter skal også ha gått hardt utover de russiske våpenlagrene. Derfor har Putin bedt om hjelp fra blant andre Iran, Nord-Korea og Kina. Foreløpig har Kina ikke levert krigsmateriell. USA har på det sterkeste advart ledelsen i Beijing mot å løpe Kremls ærend.

Sjoijgu: 1,5 millioner russiske soldater innen 2026



Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har tidligere uttalt et mål om å øke antallet russiske tropper til halvannen million soldater innen tre år. Det antas at nesten halvparten av disse vil være såkalte kontraktssoldater.

Samtidig er det fremmet et lovforslag til den russiske statsdumaen om å heve aldersgrensen for tjeneste i hæren fra 27 til 30 år.

Før krigen startet var den russiske hæren regnet som verdens nest største, etter USA. Nå, ett år senere, er den russiske krigsmaskinen påført betydelige tap.

Video: Unikt innblikk: Ukrainske fallskjermjegere ved frontlinjen