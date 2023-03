Tysk politi har pågrepet mistenkt gisseltaker – ingen skadd

Tyske politifolk har tatt seg inn i apoteket som var åsted for en gisselaksjon i byen Karlsruhe. Én mistenkt er pågrepet, og ingen er skadd.

Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet etter at politiet tok seg inn i apoteket, over fire timer etter at situasjonen oppsto. Det opplyser politiet ifølge nyhetsbyrået Reuters i 21.30-tiden fredag.

Før de tok seg inn i apoteket i sentrum av den sørtyske byen, opplyste politiet at flere personer holdes som gisler. Gisselsituasjonen startet rundt klokka 16.30. Politiet sa de var i kontakt med det de mener er gisseltakeren og at gislene var fysisk uskadd.

Like etter klokka 21 meldte nyhetsbyrået Reuters om et øyenvitne som forteller at flere politifolk stormet inn i apoteket, og at flere eksplosjoner kunne høres fra stedet.

Stuttgarter Zeitung skrev tidligere på kvelden at en ukjent gjerningsperson tilsynelatende holdt to personer som gisler. Ifølge avisas opplysninger krevde vedkommende et millionbeløp for å slippe dem fri, men dette er ikke bekreftet av åpne kilder.

Området rundt apoteket, som ligger ved en av hovedgatene i Karlsruhe, er sperret av. Også politiets spesialstyrker er på plass, ifølge avisa Bild. Et øyevitne sier til avisa at alle butikker i nærheten ble bedt om å stenge, og at hele gata er sperret av.

Ifølge politiet er ingen andre personer i fare, men de ba folk holde seg unna området. Politiet åpnet en skole som lokale innbyggere kunne oppholde seg i dersom de ikke kom seg hjem som følge av at politiet hadde stengt flere gater.

Karlsruhe ligger sørvest i Tyskland, i delstaten Baden-Württemberg.