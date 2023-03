Russland gjentar krav om Nord Stream-gransking

NTB

Russland sier meldingen at en pro-ukrainsk gruppe kan ha stått bak Nord Stream-sabotasje viser behovet for en internasjonal gransking.

– Dette beviser at vårt initiativ for en internasjonal etterforskning i regi av FNs generalsekretær er på sin plass, sier Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Poljanskij.

Uttalelsen kommer etter at New York Times tirsdag skrev at etterretningsopplysninger antyder at en pro-ukrainsk gruppe utførte sprengingene ved de undersjøiske Nord Stream-gassledningene i september.

Poljanskij sier til Reuters at Russland i løpet av måneden vil be FNs sikkerhetsråd stemmer over et forslag om å be generalsekretær António Guterres sette i gang en gransking.