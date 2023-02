Kim vil transformere landbruket i Nord-Korea midt i matmangel-spekulasjoner

Nord-Koreas leder Kim Jong-un oppfordrer til en grunnleggende transformering av landbruket i landet. Foto: KCNA via AP / NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un oppfordrer til en grunnleggende transformering av landbruket mens det spekuleres i om matmangelen landet forverres.

Å nå målene for årets kornproduksjon er en førsteprioritet, var budskapet til Kim på den andre dagen av et partimøte som tar for seg landets landbruksutvikling mandag, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Nyhetsbyrået utdypet ikke hvilke tiltak Nord-Korea vil gjennomføre for å transformere landbruket, men Kim understreket at endringene må skje i løpet av de neste årene.

Kims uttalelser kommer midt i spekulasjoner rundt en økende matmangel i landet, men Nord-Korea har avvist at de ikke makter å forsørge sine innbyggere.

Tidligere i februar sa Sør-Korea at matsituasjonen i Nord-Korea ser ut til å ha forverret seg.