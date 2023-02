Madeleine McCann-saken: Familien sier nei til DNA-test

Moren til den polske 21-åringen som hevder hun kan være Maddie McCann mener fødselsattesten får rekke.

– Jeg spurte om han er pappaen, min og han sa ja. Men for en stund siden sa han «selv om jeg ikke er din pappa, spiller det noen rolle?» forteller polske Julia Wandelt i en video publisert på svenske Expressen.

21-åringen mener hun kan være forsvunne britiske Madeleine McCann, som tre år gammel ble borte fra rommet der hun lå og sov på ferie i Praia da Luz i Portugal 3. mai 2007.

Skal ha satt ned foten

Wandelt peker på en rekke fysiske likheter mellom henne selv og Maddie, og ønsker et svar.

Tidligere denne uken ble det kjent at McCann-familien sier ja til å få utført en DNA-test for å få et endelig svar.

Nå skal imidlertid Julia Wandelts mor ha satt ned foten. Hun nekter, ifølge The Sun, datteren i å få utført testen, og viser til fødselsattesten.

Tysk mann mistenkt

I april i fjor ble en tysk mann offisielt erklært som mistenkt i forsvinningen Madeleine McCann.

Tysk politi opplyste i 2020 at de etterforsket en tysk mann, som allerede satt fengslet, i forbindelse med forsvinningen. Han ble identifisert som Christian Brückner både i tyske og internasjonale medier og er i midten av førtiårene.

Tysk politi har tidligere sagt at de mener mannen drepte den britiske treåringen, som skulle fylt fire år få dager etter at hun forsvant. En omfattende etterforskning av saken har så langt ikke ført fram, og jenta er aldri blitt funnet.

Mannen som politiet mistenker står bak forsvinningen, reiste rundt i Portugal i en campingbil da Madeleine forsvant. Han har også vært etterforsket for flere andre seksualforbrytelser.