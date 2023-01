Drepte dobbeltgjengeren for å iscenesette sin egen død

Tyskland:

Obduksjonen fikk politiet til å sette spørsmålstegn ved identiteten til den drepte kvinnen.

I byen Ingolstadt i Tyskland ble liket av en kvinne funnet i en Mercedes på en parkeringsplass i august.

Liket ble av familien identifisert som den 23 år gamle tysk-irakiske Sharaban K. fra München.

Men etter obduksjonen stilte politiet spørsmålstegn ved identiteten.

Til slutt ble kvinnen i stedet identifisert som 23 år gamle Khadidja O. fra Algerie, bosatt i den tyske byen Heilbronn.

Like etterpå ble derimot Sharaban og en 23 år gammel mann ved navn Sheqir K, opprinnelig fra Kosovo, arrestert av tysk politi.

Nå avslører de hvorfor.

Lette etter kvinner som lignet på henne

Likhetene mellom offeret Khadidja og Sharaban var påfallende. Såpass at Sharabans egen familie trodde liket, dog veldig preget etter å ha blitt brutalt drept, var henne.

Ifølge The Guardian skal Sharaban ha kontaktet flere kvinner som lignet på henne selv i forkant av drapet på Khadidja. Offeret var det eneste som sa ja til å møtes.

Tysk politi mener derfor Sharaban planla drapet, og lette etter en kvinne som lignet på seg selv, og på den måten iscenesette sin egen død.

– Etterforskning har ført til at vi antar den siktede ønsket å skjule seg på grunn av en familietvist og forfalske sin egen død, sier Veronika Grieser ved statsadvokaten i Ingolstadt mandag morgen.

Brutalt drap

Politiet mener Sharaban og Sheqir hentet Khadidja utenfor leiligheten hennes den aktuelle dagen under påskuddet om å inngå en sminkeavtale. Khadidja var nemlig en sminkeblogger.

Deretter skal de to gjerningspersonene ha fått Khadidja ut av bilen et sted på strekningen mellom de to byene, hvor de knivstakk henne til døde.

Deretter kjørte de til parkeringsplassen i Ingolstadt hvor de satte fra seg bilen med den drepte Khadidja i.

– Drapsvåpenet er ikke funnet, men bevisene er overveldende, sier en talsperson for politiet, Andreas Aichele, til den tyske avisen Bild.

– Offeret ble drept med over 50 knivstikk, ansiktet ble fullstendig maltraktert, legger han til.

Det er nå utsendt en ny arrestordre på Sharaban og Sheqir. De risikerer begge livstid i fengsel hvis de blir dømt.