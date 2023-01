To politibetjenter har status som mistenkt etter dødsfall i Ålesund

– Per nå er det ingen holdepunkter for å sikte noen i saken. I øyeblikket er det to politibetjenter som vil bli avhørt med status som mistenkt, sier påtaleansvarlig etterforskningsleder i Spesialenheten, til VG.

Mannen ble funnet i veibanen i Ålesund sentrum lørdag formiddag og politiet måtte benytte fysisk makt for å få kontroll på ham da han var utagerende.

Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet før han ble fraktet til sykehuset i Ålesund og der erklært død.

Politiet mente først at dette ikke var en sak for Spesialenheten, men snudde i spørsmålet og varslet enheten.

Spesialenheten skal vurdere om det skal iverksettes etterforskning som følge av dødsfallet.