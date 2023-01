Boris Johnson: – Putin truet med å sende rakett på meg

NTB

Russlands president Vladimir Putin truet Boris Johnson med et personlig rakettangrep rett før Ukraina-invasjonen, sier den tidligere britiske statsministeren.

Den tilsynelatende trusselen kom i en telefonsamtale like før invasjonen 24. februar 2022, ifølge en ny BBC-dokumentar som skal sendes mandag.

Johnson og andre vestlige ledere hadde hastet til Kyiv for å vise støtte til Ukraina og prøve å avskrekke et russisk angrep.

– Han truet meg på et tidspunkt og sa: «Boris, jeg vil ikke skade deg, men med en rakett ville det bare tatt et minutt», sier Johnson.

Ifølge den tidligere statsministeren hadde Putin en avslappet tone i det han framsatte trusselen, og Johnson tolket ham slik at han prøvde å spille med på forsøkene på forhandling.

Johnson sier at han før invasjonen anstrengte seg for å forsikre Putin om at det ikke var noen overhengende utsikter for at Ukraina skulle bli med i Nato.