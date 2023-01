Wagner med sarkastisk kommentar til USAs sanksjoner

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin under begravelsen til en mann som angivelig døde i kamp for Wagner i Ukraina, 24. desember i fjor. Les mer Lukk

NTB

Sjefen for det russiske leiesoldat-selskapet Wagner, Jevgenij Prigozjin, hevder det ikke finnes bevis for at selskapet har begått forbrytelser.