Robert Mood: – Vesten har en mulighet nå til å frigjøre Ukraina raskt

Den pensjonerte generalløytnanten Robert Mood mener man kan forhindre en potensiell verdenskrig dersom man stiller Vladimir Putin et knallhardt ultimatum.

– På dette tidspunktet i krigen, nå som Russland er svekket, flere soldater mobiliseres og industrien både i Russland og Vesten girer opp til full krigsproduksjon, har vi en mulighet til å frigjøre Ukraina raskt, og ikke minst stanse glidningen inn i en verdenskrig, som må utnyttes, sier Robert Mood til VG.

Han tar til orde for å gi den russiske presidenten et konkret ultimatum: Enten trekkes styrkene ut av Ukraina, ellers tar vesten kontroll over luftrommet, rykker inn og hiver dem ut. Dette meldte han først i en kronikk i Klassekampen lørdag.

Han er tydelig på at Nato må sette en tøffere linje overfor den russiske presidenten og stille landet overfor et konkret ultimatum.

– Et ultimatum som utvetydig handler om Ukrainas territorielle integritet, å få slutt på krigen samt gjøre det klart at det er vårt eneste mål, sier Mood til VG.

Tre punkter taler for

Han begrunner årsaken til at Nato nå bør gi dette ultimatumet, med tre punkter.

Fra et humanitært ståsted er det åpenbart et behov for å få slutt på krigen og grusomhetene.

De russiske styrkene er svekket og har begrenset kapasitet til å sette i gang militære kampanjer andre steder.

Konflikten i Ukraina er i ferd med å gli ut i en verdenskrig og han peker på opprustningen av krigsindustrien både i Russland og Vesten. Samtidig er det ventet at det kan komme ytterligere mobilisering i Russland.

– Summen av alt dette er at vi har et vindu nå, og kanskje om en måned eller to eller tre, hvor vi kan sette inn et støt for å stanse krigen så raskt som mulig og samtidig forhindre at krigen glir inn i en mye større verdenskrig med uante konsekvenser, sier Mood til VG.

Heier: Altfor dristig

Professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole kaller Moods uttalelser forståelig, men kaller planene veldig dristige.

– På den annen side kan dette være altfor dristig, rett og slett fordi krigen mye lettere vil komme ut av kontroll. Det finnes absolutt ingen i denne verden som med sikkerhet kan si hvilken vei krigen i så fall vi ta. Det kan gå bra, som betyr ingen eskalering utover Ukraina. Men det kan også gå veldig dårlig, forstått som en altutslettende atomkrig, sier Heier til VG.

Han taler for at faren for verdenskrig er lavere enn det Mood tar til orde for og at det nok vil være smartere av Nato å opprettholde troverdig avskrekking i de østlige Nato-landene, unngå sammenstøt med russiske soldater og fortsette våpenhjelpen til Ukraina.