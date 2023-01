I 2021 ble det funnet et barnelik i vannkanten på Karmøy – nå er fire menn dømt i Frankrike

Bildet av kjeledressen som ble funnet på halvannet år gamle Artin Irannezhad fra Iran som ble funnet død i vannkanten på Karmøy i januar i 2021.

På Karmøy i Rogaland ble det for to år siden funnet et barnelik i vannkanten. Nå er fire menn, to av dem iranske menn bosatt i Danmark, dømt for å stå bak organisert menneskehandel som kostet den 15 måneder gamle gutten livet.