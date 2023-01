Russland hevder kampene blir mer intense sør i Ukraina

I dette utdelingsbildet utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste skyter et KA-52 helikoptervåpen raketter på et ikke avslørt sted i Ukraina.

NTB

Kampene i Zaporizjzja-regionen sør i Ukraina blir mer og mer intense, ifølge okkupasjonsmyndighetene i området.

De siste månedene har det vært mindre aktivitet på fronten i sør enn i øst.

Nå øker «intensiteten på den militære aktiviteten», ifølge talsperson for det russiske okkupasjonsstyret i Zaporizjzja, Vladimir Rogov.

Han sier Russland har tatt kontroll over landsbyen Lobkove. Landsbyen ligger 50 kilometer sør for byen Zaporizjzja, som ukrainerne har kontroll over.

Russiske styrker hadde angrepet en rekke ukrainske stillinger med artilleri, ifølge Rogov. Han har omtalt angrepene som en «lokal offensiv».

Det ukrainske forsvaret sa fredag at Russland har angrepet over 20 bosetninger.