Seilturen gikk ikke som den skulle – Elvis (47) levde på ketchup i 24 dager

Da seilturen ikke gikk som den skulle, måtte Elvis François (47) leve på ketchup, hvitløkskrydder og buljongterninger i 24 dager.

Rett før jul bestemte Elvis François fra øya Saint Martin i Karibia seg for å ta en seiltur i en båt 47-åringen holdt på å renovere.

Under turen ble seilbåten tatt av sterke strømmer og ført ut på åpent hav.

Livet på paradisøya ble til et mareritt til havs der han måtte leve på ketchup, hvitløkskrydder og buljongterninger i 24 dager før han ble reddet.

Prøvde å skaffe hjelp

Elvis François hadde verken kunnskap om seiling eller navigasjon for å kunne komme seg til land igjen.

Ute på havet forsøkte han å bruke telefonen sin for å bedre situasjonen han hadde endt opp i, men mangel på dekning og batteri hindret han i å komme i kontakt med andre.

I håp om om å bli sett av andre fartøyer risset han inn ordet «hjelp» på seilbåtens skrog og tente bål på båten, men til ingen nytte.

– Det er takket være dem jeg lever

Etter 24 dager til sjøs så 47-åringen et fly på himmelen. Det skulle vise seg å bli redningen.

– Jeg hadde et speil og prøvde å signalisere. De fløy over båten to ganger så jeg forsto at de hadde sett meg. Det er takket være dem jeg lever, sier Elvis François ifølge Expressen, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT.

Det viste seg at François hadde drevet hele 1.500 kilometer under den ufrivillige 24 dagers seilasen. Han ble reddet 220 kilometer nordvest for Colombia.

Elvis François skal være ved god helse, men har gått ned mye i vekt, skriver Expressen og TT.

Colombianske myndigheter opplyser at de vil fly han hjem til øya Saint Martin.