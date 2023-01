Hyggelig biltur endte med væpnet politiaksjon

– Eurorally startet som en ide etter å ha kjørt rundt i Europa flere ganger. Lidenskap for bil, reising, de perfekte kjørerutene og opplevelser har alltid vært til stede.

Det forteller Alexander Grytten som står bak idéen, sammen Steffen Ersdal.

– Eurorally er en drive out, eller biltur, over flere dager med en nøye utvalgt rute, inkludert overnatting på spennende steder og sosialt på kvelden. Første tur gikk av stabelen i 2016 med 50 biler. Siden har det bare ballet på seg, sier Alexander.

Det er ingen tvil om at konseptet har blitt en skikkelig suksess. I år er blir det ny rekord med 160 påmeldte biler, fra fem forskjellige land.

– Det er ganske vilt å tenke på, sier 35-åringen fra Flekkefjord til Broom.

OPPMØTE: Det er ofte solid oppmøte når Eurorally barker løs. Foto: Erno Foto

Politirazzia

Det som også er ganske vilt å tenke på er Eurorallys tur tilbake i 2019. Medier fra hele verden omtalte det som skulle bli litt av en hendelse i Tyskland.

– Det er ikke hver dag at to enkle karer fra Flekkefjord får telefon fra BBC, CNN, VG og lokalavisa, sier Alexander.

ARRANGØR: Steffen Ersdal og Alexander Grytten, begge fra Flekkefjord, er mennene bak Eurorally.

Sommeren 2019 er 150 biler påmeldt årets happening med Eurorally. Ruten går fra Oslo, til Gøteborg, Kiel og ender opp i Praha.

– Alt gikk som planlagt fram til ankomsten i Kiel. Her hadde tollere og politi bestemt seg for at alle Eurorally-deltakere skulle sjekkes og at alle bilene måtte gjennom teknisk kontroll.

Alexander legger til:

– Vi opplever at politiet der ikke har veldig mye kunnskap om bil. De bestemmer blant annet at en bil med et uoriginalt luftfilter, som er helt lovlig, ikke får kjøre videre. I alt ble fem biler stående igjen på kaia på grunn av dette.

Les også: Bjørn fikk bot på grunn av personlig bilskilt

STOPP: Turfølget kom ikke lenger enn Kiel før politiet dukket opp, første gang... Foto: Spartan Media Nordic

Så eskalerer det...

Det ender med at de andre 145 bilene kjører videre, på vei mot Polen. Men så langt kommer de ikke.

På en rasteplass langs Autobahn dukker plutselig politiet opp igjen og sperrer av hele veien. Ingen får kjøre videre.

Denne gangen er det snakk om store politistyrker, inkludert helikopter, bevæpnet mannskap, samt en rekke tauebiler.

KJØRENEKT: Store politistyrker stoppet samtlige biler på en rasteplass langs Autobahn i Tyskland. Foto: Spartan Media Nordic.

– Politimesteren i Rostock bestemte seg for å granske om Eurorally var et kappløp. Vi henviste til nettsiden der det står klart og tydelig at dette ikke er noe kappløp. Samtlige deltakere har også signert på at det ikke er et kappløp og at alle forplikter seg til å følge lover og regler i alle land. Etter mye om og men ble det klart at vi ikke fikk kjøre videre.

Ifølge Alexander valgte politiet å bruke en paragraf som sier at man kan holde mistenkte igjen, opptil 36 timer før de slippes løs.

– Alt ender med at vi blir holdt igjen, men vi får kjøre videre neste dag – med 15 minutters mellomrom mellom hver bil. Etter rundt 36 timer, rullet den siste bilen ut fra rasteplassen.

Les også: Målet er å arrangere Norges råeste roadtrip

SARPSBORG: Dette er startline i Sarpsborg 2017. Turen gikk denne gangen til Hamburg. Foto: Hjort Media

– Slik man bare ser på TV

Alexander oppsummerer at det hele var snakk om en skikkelig politirazzia.

– Det ble i denne politiaksjonen brukt reservepoliti, hyret inn eksterne tauebiler, to politihelikoptre og opprørspoliti kom i store styrker. Slik man egentlig bare ser på TV. Problemet var bare at ingen hadde gjort noe galt. Eurorally fikk ingen bøter og deltakere fikk ingen bøter, poengterer Alexander, og legger til:

– Vi fikk medieoppslag over hele verden. Alle overskrifter var jo selvsagt: «Ulovlig race på Autobahn». Det viser bare hvor feil ting kan bli framstilt i media.

I dag finnes det faktisk en egen dokumentarfilm om hendelsen på Vimeo. Den heter «Most wanted in Germany».

VARIERT: Eurorally er åpent for alle typer entusiastbiler og for folk i alle aldre. Foto: Hjort Media

Blandede følelser

– Underveis skal tysk politi fått melding om at enkelte biler råkjørte på turen. Stemmer det?

– Politiet opplyste om at de hadde fått telefon fra andre bilister om sportsbiler i høy hastighet. Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte det. Jeg personlig opplevde ikke at noen kjørte fortere enn tyskerne selv. Det er viktig å huske på at det er fri fartsgrense på den aktuelle strekningen, sier Alexander.

– Har dere forståelse for hvorfor dere ble stoppet?

PREMIEUTDELING: Siste kveld på tur holdes det premieutdeling i ulike kategorier. Foto: Erno Foto

­– Dersom det skulle være slik at noen kjørte stygt, har vi forståelse for det. Men ikke at tysk politi valgte å straffe hele følget, og dermed ødelegge mest mulig av turen vår. Det er fristende å spekulere i om dette var politisk motivert, for å slå mynt på å få slutt på fri fartsgrense. For det er ingenting av det politiet gjorde som gir mening i et normalt politiarbeid, mener han.

– Hvordan er det å se tilbake på denne hendelsen i dag?

– Det er med blandede følelser. Deltakerne vil nok aldri glemme denne spesielle opplevelsen. Å være vitne til at politiet, instansen som skal være loven og sannheten er den som driver med løgner til verdens-pressen, var mildt sagt overraskende fra et såkalt vestlig demokrati, mener Alexander.

HEFTIG: Bilparken som deltar turene ligger åpent på Eurorallys Facebook-side. Her finnes alt fra nye italienske superbiler til eldre klassikere.

Tur til Alpene

Hendelsen fra 2019 er nå for lengst et tilbakelagt kapittel. Og Eurorally fortsetter å vokse.

I fjor gikk hovedturen fra Karlstad til Warsawa i Polen. Norgesturen startet i Molde og endte opp i Bergen.

– Dette var faktisk første tur siden 2018 hvor alt gikk 100 prosent uforstyrret av utenforstående omstendigheter som covid, krig eller tysk politi, sier Alexander.

Nå gleder han seg til årets Norgestur, som går over spektakulære fjellpass og langs fjorder på Vestlandet.

Dessuten venter en ny Europatur i mai, med start i Gøteborg og endestasjon like utenfor Ceske Budejovice i Tsjekkia.

– Nytt for i år, er at vi tilbyr en ekstra tur etter Eurorally gjennom Alpene. Det er mange som har etterspurt dette i flere år, så derfor har vi nå laget en egen alpetur.

Les også: Tesla-ratt skaper reaksjoner – nå gjør de endringer

NORGESTUR: Arrangørene skiller mellom "Eurorally" som er hovedarrangementet og går ut av landet, og "Eurorally Norway" som foregår i Norge. Foto: Erno Foto

Rimeligere alternativ

– Det er flere som arrangerer slike Drive Outs. Hva tror du er årsaken til at såpass mange er med på Eurorally?

– Vi tror det handler om konsept, pris og samhold. Vi tilbyr akkurat det samme som andre internasjonale aktører tar minst fire ganger prisen for. Mange i Norge kan klare å kjøpe en rå sportsbil. Men det er ikke synonymt med at de kan betale 50.000 kroner for en tur. Da er det enklere å bli med oss for mye mindre.

– Samholdet blant deltakerne er også helt unikt. Det må rett og slett bare oppleves. Det er flere gjengangere og selvsagt nye som kommer til. Nå gleder vi oss til å gjennomføre tre turer i år, avslutter entusiasten.

Artikkelen er først publisert av broom.no