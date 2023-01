Kreml har plassert luftvern på taket på en rekke bygninger i Moskva

I løpet av den siste tiden har det dukket opp luftvernsystemer på takene på en rekke administrative bygninger i den russiske hovedstaden. Byen forbereder seg på mulig angrep, melder pro-Kreml journalister.

Våpensystemer utviklet for å avskjære missiler har kommet til syne på en rekke bygninger i Moskva. Bygningene det gjelder tilhører i hovedsak det russiske forsvaret og regjeringen, melder The Guardians Moskva-korrespondent Andrew Roth, som befinner seg i den russiske hovedstaden.

Tiltaket er et klart signal på at Putin og resten av Kreml forbereder seg på mulige angrep på Russlands hovedsete.

Bilder delt på sosiale medier torsdag viser Pantsir-missilsystemet installert på toppen av en åtteetasjes bygning som tilhører Forsvarsdepartementet. Bygningen ligger sentralt langs elven Moskva. I tillegg har det dukket opp en video som angivelig viser luftvernsystem bli løftet opp på et utdanningsbygg om lag 2,5 kilometer unna Kremls hovedkvarter. Bildene og videoene er ikke verifisert.

Luftvernsystemene er egnet til å avskjære fly, helikopter og kryssermissiler. Ifølge det russiske forsvaret er de også egnet til å ta mindre mål, som for eksempel droner.

Advarer Nato

Forsvarsinstallasjonene ble utplassert dagen før stormøtet i Tyskland, som finner sted ved Ramstein-basen i dag. Ledere fra totalt 50 vestlige land skal møtes for å diskutere militærhjelpen til Ukraina, og alle Nato-landene skal etter planen delta.

Russiske topper har gått ut med en advarsel i forkant av møtet, hvor de fraråder Nato-land å bidra med mer avanserte våpen, noe de hevder øker sjansen for at krigen skal utvikle seg i feil retning.

– Å nedkjempe en atommakt med konvensjonell krigføring kan fremprovosere en atomkrig, advarer Viseformann i Russlands sikkerhetsråd Dmitrij Medvedev.

– Bare snakk om tid

Den russiske regjeringen har enn så lenge ikke bekreftet Pantsir-ryktene i Moskva, men en rekke russiske medier bekrefter utplasseringen av det avanserte luftvernmissilsystemet S-400, som ofte brukes sammen med Pantsir-missilsystemet.

Pro-Kreml-bloggere skrev torsdag at utplasseringen av luftvern er et åpenbart tegn på at det russiske militæret frykter angrep på hovedstaden.

– Den russiske regjeringen har full oversikt over trusselsituasjonen og vet at det bare er snakk om tid før et angrep finner sted, og det er bedre å være føre-var enn etterpåklok, skriver den prominente pro-Kreml journalisten Alexander Knots.