I russisk propaganda er seksuelle minoriteter synonymt med Vestens forfall

I russisk anti-vestlig propaganda fremstilles Vesten som et samfunn som går gjennom «Kali Yuga».

På TV-skjermene i russiske hjem får befolkningen servert anti-vestlig propaganda der Vesten skildres som et dystopisk samfunn der homofile og transpersoner utgjør eliten, mens «vanlige» kvinner prostituerer seg for å betale skyhøye strømregninger og spiser kattemat til middag. Det skriver Dagens Nyheter.

I sin propaganda knytter Russland ofte Vesten opp til det russiske myndigheter mener er «ikke-tradisjonelle seksuelle forhold». Russiske politikere og andre tjenestemenn går stadig ut mot LHBT-kultur, som de mener strider mot menneskets natur.

Russland, propaganda og LHBT

LHBT er samlebetegnelser for seksuelle minoriteter. Bokstav-forkortelsen står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I russiske propaganda fremstilles det som at Vesten har omfavnet begrepet i så høy grad at det går utover den tradisjonelle «kjernefamilien» på negativt vis.

Russiske myndigheter har flere ganger gitt uttrykk for frykt for en kultur som byr på åpenhet for LHBT-personer. I november i fjor godkjente det russiske overhuset en lov som forbyr «LHBT-propaganda» i Russland, og da er det snakk om innhold som positivt omtaler de seksuelle minoritetene.

Tidligere denne uken hevdet leder av Russlands sikkerhetsråd Nikolai Patrushev overfor det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at vestlig næringsliv bruker en «LHBT-agenda» som verktøy for å redusere befolkningen i et forsøk på å hindre ytterligere klimaendringer.

En konservativ dreining

Overfor ABC Nyheter opplyser forfatter og journalist John Færseth at denne tematikken ikke er noe nytt i russisk propaganda og at dette startet lenge før Russlands invaderte Ukraina i februar i fjor.

Negative utspill mot LHBT-personer og mot Vesten som tolererer slike personer, har vært en del av en langvarig, konservativ dreining i Russland, opplyser han. Han sier også at dette har handlet om å fri til konservative russere, i motsetning til den urbane middelklassen som protesterte mot Putins tilbakekomst til makten i 2012.

– Dette er en fortsettelse av en retorikk som regimet har brukt i alle fall siden Putins tredje presidentperiode som startet 2012. Siden da har regimet gradvis tonet opp dette budskapet, sier Færseth til ABC Nyheter.

Han drar frem en tale Russlands president Vladimir Putin holdt i den Moskva-baserte tankesmien og diskusjonsklubben Valdaj-klubben i 2013.

I talen kritiserte Putin Vesten for å ha skjært over sine kristne røtter og «sidestilt barnefamilier med likekjønnede partnerskap, og tro på Gud med tro på satan». Ifølge Putin var dette i ferd med å føre til en «demografisk og etnisk krise».

Gikk ikke som det skulle

Etter at det ble ble klart at Russland ikke greide å ta Ukraina like raskt som Kreml trodde, har den anti-vestlige retorikken blitt trappet opp. Man har mer og mer begynt å gjøre det til en krig mot Vesten, og tonet ned budskapet om at det dreier seg om å «avnazifisere» Ukraina.

– Krigen har begynt å gå dårlig for Kreml og de har gått mer og mer ut mot Vesten. Da er det naturlig at dette tones opp for å være med å rettferdiggjøre krigen overfor den russiske befolkningen.

Færseth opplyser at propagandaen også må ses i sammenheng med den nære forbindelsen mellom Putin-regimet og den russisk-ortodokse kirken, som særlig etter 2012 har blitt tett integrert i regimet.

– Patriark Kirill står for den samme harde linjen mot utradisjonelle seksuelle legninger og kjønnsidentiteter, og i alle fall siden mars-april har han omtalt krigen som en kamp mot «satanistiske», vestlige verdier. I en preken ved påsketider sa han at innbyggerne i Øst-Ukraina måtte reddes fra homoparader og annen «satanistisk», vestlig styggedom, sier Færseth.

Kobles til det høyreekstreme

Journalist og forfatter Lasse Josephsen er en av Norges fremste eksperter høyreekstremisme. Han ser likheter mellom vestlige høyreekstreme og Kremls propaganda.

– De har samme type «mindset», men russerne ser det utenifra og vestlige høyreekstreme innenifra, sier Josephsen til ABC Nyheter.

Josephsen peker på begge parters oppfattelse av at Vesten har gravd sin egen kulturelle grav.

– De mener det største tegnet på Vestens forfall nettopp er dette at den tradisjonelle mannen og kvinnen sammen med de tradisjonelle familieverdiene forsvinner. Russerne har fått det for seg at manns- og kvinnerollen i Vesten er i full oppløsning, og at våre liberale verdier har pasifisert den vestlige mannen til det ubrukelige.

«Kali Yuga»

Russisk anti-Vestlig propaganda gir uttrykk for at det vestlige samfunnet kollapser. I propagandasnuttene som vises på russisk TV går det svært dårlig med europeisk og amerikansk økonomi, strømprisene er eksepsjonelt høye, og seksuelle minoriteter får gjøre som de vil.

«Kollapsen» er også noe vestlige høyreekstreme mener er et faktum. I likhet med Putin-ideologen Aleksandr Dugin mener de høyreekstreme at Vesten gjennomgår sitt «Kali Yuga», eller endetid.

– Aleksander Dugin snakker for eksempel om Kali Yuga, også kjent som endetiden. Dette er et konsept også nynazister omfavner. Det er opprinnelig et hinduistisk konsept, men som man også finner i en filosofisk retning som kalles tradisjonalisme.

«Kali Yuga» er én av de fire utviklingsfasene verden går gjennom som en del av den hinduistiske Yugas-syklusen. Fasen beskrives en tid preget av moralsk forfall og dekadanse.