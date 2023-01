Tsunamivarsel etter stort jordskjelv sør i Indonesia

NTB

Et jordskjelv som målte 7,6 har rammet Tanimbar-øyene sørøst i Indonesia. Det er utstedt tsunamivarsel i regionen.

Jordskjelvet var dypt, det inntraff 97 kilometer under jordoverflaten, ifølge det amerikanske jorskjelvsenteret USGS. Dette lover godt med tanke på tsunamier, fordi det da trolig kun vil ramme lokalt. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om personskader eller materielle ødeleggelser.

Skjelvet ble etterfulgt av et etterskjelv med en styrke på 5,4.

Det australske meteorologiske instituttet har tvitret at det ikke er noen tsunamifare for Australia.

Det var det andre kraftige jordskjelvet i den delen av Stillehavet på ett døgn. Søndag ble stillehavsstaten Vanuatu rammet av et jordskjelv som ble målt til en styrke på mellom 7,2 og 7,0. Også her ble det utstedt et tsunamivarsel, som ble trukket tilbake etter kort tid.