Lukasjenko besøkte russiske soldater i Belarus

NTB

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko besøkte fredag en militærbase der russiske soldater er utstasjonert, melder belarusiske myndigheter.

I møtet diskuterte Lukasjenko og en ikke-navngitt representant fra det russiske militæret de to landenes felles militærøvelser, opplyser Belarus' forsvarsdepartement.

– På dette stadiet er enheter fra det russiske militæret klare til å utføre oppgaver slik det er planlagt, sa den russiske representanten.

Belarus, som er tett alliert med Russland, sa torsdag at det vil ta imot mer våpen og utstyr fra Russland. Fredag ankom et tog med russiske tropper og utstyr landet, opplyser det belarusiske forsvarsdepartementet.

Styrkingen av landenes militære samarbeid har ført til bekymring om at Belarus kan bli base for et angrep mot Ukraina fra nord.

Lukasjenkos regime har sagt at de ikke vil gå inn i krigen i Ukraina. Likevel brukte Russland Belarus som startrampe for invasjonen 24. februar i fjor, og russerne bruker stadig belarusisk luftrom for angrep med droner og raketter, ifølge Ukraina.